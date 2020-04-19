РПЛ ответила на важные вопросы – о возобновлении сезона, контрактах и матчах без зрителей

На официальном сайте РПЛ появились ответы на вопросы, касающиеся возобновления сезона-2019/20. Полный материал вы можете прочитать, кликнув по ссылке. Мы же выделим главные пункты:

Сезон возобновится, как только снимут ограничения на проведения массовых мероприятий.

РПЛ планирует возобновление сезона в любую из недель с середины июня по середину июля (зависит от указаний властей).

Есть вероятность, что оставшиеся матчи сезона пройдут без зрителей.

УЕФА дала рекомендацию доиграть чемпионаты. РПЛ, судя по всему, придерживается этого плана.

РПЛ и клубы объявят дату возобновления сезона минимум за 3 недели до старта – так у футболистов будет возможность набрать форму.

По контрактам, два момента: 1. Если контракт истекает в первоначальную дату окончания сезона, то рекомендуется продлить его до новой даты окончания; 2. Если соглашение вступает в силу с даты начала следующего сезона, то рекомендуется перенести старт сотрудничества на дату фактического начала следующего сезона.