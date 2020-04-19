В 2004-м Моуринью должен был тренировать «Ливерпуль». Но «Челси» переманил его к себе

Французский журналист Николя Вилас написал книгу о Жозе Моуринью. Небольшая часть посвящена несостоявшемуся переходу Моуринью в «Ливерпуль».

В 2004-м «Ливерпуль» искал замену Жерару Улье и договорился с Моуринью о контракте – у Моуринью была персональная договоренность с президентом клуба Риком Пэрри. Затем «Ливерпуль» взял перерыв на 15 дней перед подписанием контракта: из-за того, что на тот момент команду еще тренировал Улье.

«В итоге агент Жорже Мендеш порекомендовал Моуринью вариант с «Челси», который предлагал более выгодные условия. Моуринью встретился с Романом Абрамовичем в начале мая. Вторая встреча прошла на яхте в Монако на следующий день после победы «Порту» в финале Лиги чемпионов».