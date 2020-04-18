Перед назначением в «Барселону» Сетьен почти уехал в Египет
18 апреля 2020, 19:57
«За несколько дней до звонка из «Барселоны» я собирался отправиться на тренерскую работу в Египет. Я бы тренировал «Барселону» даже бесплатно. Ну, может, не бесплатно, но практически в любых обстоятельствах», – рассказал Сетьен.
Напоминаем: Сетьен сменил в «Барселоне» Эрнесто Вальверде. Перед этим на тренерскую роль планировался Хави, но он отказался.
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