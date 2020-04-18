Фергюсон все равно сделал нужный вес, хотя бой с Гейджи перенесли

Бой Тони Фергюсона и Джастина Гейджи планировался на 18 апреля. Когда поединок перенесли (9 мая – новая предварительная дата), Фергюсон все равно продолжил весогонку. Он рассказал, что сделал это ради команды. В инстаграме Фергюсон объявил об окончании тренировок для снижения веса.