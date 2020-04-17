«Спартак» не будет выкупать Шюррле у «Боруссии»

Спортивный директор «Спартака» Томас Цорн подтвердил это в интервью Bild:

«Все верно. Мы договорились с Андре, что не задействуем опцию выкупа. Но он – прекрасный футболист, который помог нашей молодежи опытом».

За 13 матчей в РПЛ у Шюррле статистика по «гол плюс пас» – 1+2.

Результативные баллы за «Спартак» он набирал только в трех матчах, все они состоялись в августе – голы «Ахмату» и «Туну», голевые пасы с «Ахматом» и ЦСКА.

Контракт с «Боруссией» у него рассчитан до лета 2021 года.