Тренер «Сельты» раскритиковал Смолова за отъезд: «Они с Систо поступили плохо»

Федор Смолов уехал из Испании в Россию во время пандемии коронавируса в начале апреля. Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия – недоволен:

«Ясно, что оба игрока поступили плохо. Решив уехать, они ошиблись, поскольку требование оставаться в Испании было очень ясным – не только на клубном уровне, но и на уровне правительства.

Их случаи разные – Смолов звонил нам каждые два дня и просил разрешения. Клуб знал о его перемещениях, он сообщал обо всем, но логически он должен был оставаться здесь. Нужно подавать пример профессионализма. Они решили уехать, и в этом неправы».

Пока неизвестно, когда будет и будет ли вообще доигран сезон в Примере из-за пандемии коронавируса.