Терри не перешел в «Спартак» из-за дочки. Она считала, что в России по улицам гуляют медведи 🐻
17 апреля 2020, 12:05
Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, почему сорвался переход защитника Джона Терри в российский клуб:
«Он уже прошел медосмотр, получил визу, в переписке руководства «Спартака» о нем уже говорили, как об игроке клуба. И когда он был в посольстве в Лондоне, у его дочери начался нервный стресс, припадки. Она ревела: «Папа уезжает в Москву, там по улицам белые медведи ходят. Он же оттуда никогда не вернется».
Терри оказался джентльменом – приехал в Москву и лично извинился перед Федуном. Cказал: агенты все провели блестяще, дали условия, зарплату. Нет никаких вопросов».
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