«Он наложил в штаны. Он не ест, его тошнит». Главный тренер «Коламбуса» – об отсутствии Панарина

Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин пропустил матч с «Монреалем». Из-за этого в американской прессе пошли слухи: Панарин не вышел на лед из-за возможного обмена.

Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла эмоционально отреагировал на эти слухи и высказал настоящую причину отсутствия Панарина.

«Он наложил в штаны, его рвало, и все такое. Мне сказали, что он болен, не ест, его тошнит. Он болен, как собака. В общем, он очень болен, поэтому отсутствовал», – говорил Торторелла.

Ранее стало известно, что Панарин не будет продлевать контракт с «Коламбусом» и уйдет летом из клуба на правах свободного агента. В связи с этим американские журналисты предположили, что «Коламбус» обменяет нападающего, чтобы не отпустить ценный актив бесплатно.

Кроме того, в начале февраля Пананрин сменил агента. «Пол [Теофанос] лучше понимает, как устроена НХЛ», – так Панарин прокомментировал свое решение.