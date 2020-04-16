Не верьте новости, что Погребняк побил цифры Роналду по прессу. Он делал упражнения за другое время 🤦‍♂️

16 апреля 2020, 17:20

Многие СМИ сегодня дали новости с заголовками: «Погребняк превзошел Роналду в его челлендже». Мы посмотрели видео и выяснили: это ложь.

Да, Погребняк действительно сделал 143 повторения на пресс (у Криша 142), но при этом потратил на упражнения минуту времени вместо 45 секунд, о которых говорил в челлендже Роналду.

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