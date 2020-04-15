Клаудио Раньери: «У нас был игрок, у которого был положительный тест. Потом – отрицательный. Потом – снова положительный»
15 апреля 2020, 19:08
После новостей о заболевании коронавирусом Габбьядини, Экдаля, Ла Гумины, Торсби, Депаоли и Берешински «Сампдория» заявила, что больше не будет сообщать журналистам имена новых заразившихся. Не назвал имен и Клаудио Раньери.
В интервью RAI Radio 1 он поговорил о мерах в Италии против коронавируса и заявил, что один из игроков «Сампдории» повторно получил положительный тест на коронавирус.
«У нас был игрок, у которого был положительный результат. Затем – отрицательный. И после того, как он снова начал тренироваться дома, он снова сдал положительный тест. Вот почему я чувствую, что мы должны быть осторожными».
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