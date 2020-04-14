Экс-баскетболист ЦСКА Нандо де Коло включен в команду десятилетия Евролиги 🏀

Участие в голосовании принимали игроки, главные тренеры клубов, журналисты и болельщики.

Де Коло играл за ЦСКА с 2014 по 2019 год. Он дважды выиграл Евролигу и один раз был признан самым ценным игроком «Финала четырех».

Летом 2019-го баскетболист перешел в «Фенербахче».