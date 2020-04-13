Боец UFC Ковингтон в 2021 году перейдет в рестлинг

В декабре 2019-го Колби Ковингтон проиграл Камару Усману бой за титул чемпиона UFC в полусреднем весе, а теперь собрался в рестлинг.

«Вероятно, что это будет в 2021 году. Следующим летом. Не этим, а именно следующим. Я практиковал приемы и движения, работал над фишками и пониманием рестлинга. Нужно быть уверенным, что заявлю о себе сразу после перехода – сделаю на этом кучу денег и покажу людям реальную борьбу. Я хорош в бизнесе и умею собирать с людей деньги. Любят меня или ненавидят – это не так важно», – рассказал Ковингтон.