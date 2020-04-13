Баскетболисту Гоберу угрожали смертью, когда он заболел коронавирусом

13 апреля 2020, 10:39

Игрок «Юты» Руди Гобер смеялся над паникой из-за коронавируса, а потом сам им переболел. Он рассказал об изменившемся отношении со стороны фанатов.

«Когда люди сомневаются в твоей личности, нельзя сказать, что это никак не влияет. Я получал смертельные угрозы и другие вещи подобного рода. В то время в обществе было много страха», – сказал Гобер.

Гобер объяснил взаимоотношения с лидером «Юты» Донованом Митчеллом: «Это правда, что мы долго не разговаривали. Но мы общались несколько дней назад. Наши отношения далеки от идеальных, но у нас одна цель – победа».

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