Овечкин выбил 51 гол. У него опять рекорды

31 марта 2019, 09:49
  • В восьмой раз за карьеру Овечкин переходит отметку в 50 голов. Только Майк Босси и Уэйн Гретцки дольше держали уровень (по 9). Остальные – максимум шесть раз.
  • На момент матча с «Тампой», где Александр забил дважды, ему было 33 года и 194 дня. Джонни Бьюсик и Яромир Ягр были старше, когда забивали 50 голов. Тут Овечкин тоже третий. 
  • Всего Овечкин набрал 88 очков за 78 матчей. Уже сейчас он опережает собственный результат в регулярке чемпионского сезона. Тогда было 87 очков за 82 встречи.
  • У Овечкина 37 голевых передач. Личный рекорд в регулярном сезоне – 39. До плей-офф у «Вашингтона» осталось три матча. Соперники: «Флорида», «Монреаль», «Айлендерс».
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«Вашингтон» разгромил «Тампу» (6:3). Евгений Кузнецов отметился двумя голевыми передачами. Никита Кучеров забил одну шайбу, у Михаила Сергачева – ассист.

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