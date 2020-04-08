Роналдиньо освободили из тюрьмы. Он внес залог — 1,6 миллиона 💰

Бывший игрок сборной Бразилии провел за решеткой месяц. Его арестовали за подделку документов при пересечении границы в Парагвае.

Теперь Роналдиньо перевели под домашний арест. Он внес залог в размере 1,6 миллиона долларов.

Роналдиньо будет находиться в одной из гостиниц под постоянным наблюдением.