Легкоатлетический квалификационный период к Олимпиаде в Токио приостанавливается с 6 апреля по 30 ноября

В пресс-службе Международной ассоциации легкоатлетических федераций сообщили, что это решение было принято из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в мире. Результаты, показанные в это время, для отбора на ОИ не будут засчитаны. В то же время их будут регистрировать, если будут показаны мировые рекорды.