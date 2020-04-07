Тренеры и руководство «Зенита» вслед за игроками согласились на двукратное сокращение зарплат

07 апреля 2020, 16:18

О сокращении зарплат в условиях приостановки РПЛ из-за эпидемии коронавируса сообщил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев:

«Вчера Сергей Семак мне позвонил и сообщил о том, что тренерский штаб присоединяется к сокращению зарплат. Условия те же – сокращение на 50 процентов на апрель и май.

Это показывает, что в клубе есть единство. Топ-менеджмент тоже присоединился к этому».

  • Чемпионат России приостановлен как минимум до июня.
  • РПЛ может провести оставшиеся матчи сезона без зрителей.