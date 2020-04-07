Форвард «Тоттенхэма» Сон отслужит в армии. Он пробежит 30-километровый марш и пройдет учения с ядерным оружием

Футболист проведет в армии Южной Кореи три недели.

В ходе военных сборов Сон Хын Мин пробежит 30-километровый марш, будет подвергнут воздействию слезоточивого газа, пройдет боевые учения с химическим, биологическим и ядерным оружием. В «Тоттенхэм» игрок сможет вернуться только в конце мая.