UFC анонсировал бой 18 апреля: вместо Хабиба с Фергюсоном подерется Гейджи

06 апреля 2020, 23:37
ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Главный бой UFC 249 состоится между Тони Фергюсном и Джастином Гейджи 18 апреля. Гейджи заменит Хабиба Нурмагомедова. Это официально.

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Подтверждение от президента UFC Дэйны Уайта: «Бой подписан на 100%. Смотрите в прямом эфире ESPN где-то на планете Земля! Фергюсон против Гейджи 18 апреля за пояс временного чемпиона легкого дивизиона».

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Где именно пройдет бой – пока неизвестно.

А бой Хабиба отменился
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