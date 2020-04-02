Новое обращение Путина: нерабочие дни до мая, расширение полномочий у глав субъектов

Президент России Владимир Путин объявил о продлении ограничительных мер на время коронавируса. Напоминаем: в России с 28 марта действовал режим нерабочей недели, изначально его вводили до 5 апреля включительно. Теперь Путин продлил режим нерабочих дней до 30 апреля включительно. Зарплата у работников на это время сохраняется в полном объеме.

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