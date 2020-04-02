Хабиб написал в инстаграме об отмене боя с Фергюсоном

Главным поединком на UFC 249 должен был стать бой Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном 18 апреля. Из-за пандемии коронавируса место боя не было определено до последнего момента. Хабиб также говорил, что не может вылететь в Америку.

Он написал длинное сообщение в инстаграме, где упомянул, что бой не состоится:

«Сижу дома на карантине и читаю реакцию людей на ситуацию вокруг моего боя.

Получается, что весь мир должен сидеть на карантине, правительства всех стран и известные люди всего мира призывают людей соблюдать требования безопасности, чтобы ограничить распространение болезни ради спасения людей, а Хабиб освобожден от всех обязательств и должен демонстрировать свободу воли и тренироваться, летая по всему миру, рискуя своей жизнью ради боя?

Я все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой боя. Наверное, у меня, как и у всех других, было много планов после боя, но я не в силах контролировать все это. Сверхдержавы и крупнейшие компании нашего времени в шоке от того, что происходит, каждый день ситуация меняется непредсказуемо. Но Хабиб все равно должен драться, так получается? Берегите себя и поставьте себя на мое место».

Официального сообщения от UFC пока не было. Если бой между Хабибом и Фергюсоном сорвется, это произойдет уже в пятый раз.