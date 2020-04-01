Футбол в России приостановлен до 31 мая. Новый сезон начнется в августе или сентябре

01 апреля 2020, 20:01
РФС

Президент РФС Александр Дюков озвучил решение по российскому футболу по итогам видеоконференции УЕФА.

  • Ограничение на проведение футбольных соревнований продлено до 31 мая из-за коронавируса.
  • С учетом доигровки чемпионата старт сезона-2020/21 будет перенесен на середину августа или середину сентября.
  • Сроки лицензирования клубов будут сдвинуты.
  • РФС готовит предложения по поддержке клубов через облегчение налогового регулирования, создание условий для привлечения частного капитала. С правительством страны этот шаг обсудят в ближайшее время.
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