Футбол в России приостановлен до 31 мая. Новый сезон начнется в августе или сентябре
01 апреля 2020, 20:01
Президент РФС Александр Дюков озвучил решение по российскому футболу по итогам видеоконференции УЕФА.
- Ограничение на проведение футбольных соревнований продлено до 31 мая из-за коронавируса.
- С учетом доигровки чемпионата старт сезона-2020/21 будет перенесен на середину августа или середину сентября.
- Сроки лицензирования клубов будут сдвинуты.
- РФС готовит предложения по поддержке клубов через облегчение налогового регулирования, создание условий для привлечения частного капитала. С правительством страны этот шаг обсудят в ближайшее время.
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