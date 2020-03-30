Грилиш призвал оставаться дома, а сам попал в аварию после вечеринки

30 марта 2020, 10:37

Капитан «Астон Виллы» Джек Грилиш записал обращение для фанатов, где просил их оставаться дома из-за карантина во время пандемии коронавируса.

Этот контент не поддерживается в AMP
Перейти на полную версию

Позже стало известно, что Грилиш попал в аварию и разбил свою машину около 8 часов утра, возвращаясь с вечеринки. «Шум прекращался только на короткое время, а так они тусовались всю ночь», – рассказывал очевидец. Машина Грилиша задела еще три припаркованных автомобиля.

В Великобритании на прошлой неделе ввели карантин. «Все британцы должны будут оставаться дома и выходить на улицу только в крайних случаях», – заявил премьер-министр Борис Джонсон.

Все фото: www.imago-images.de / Global Look Press
Чем еще известен Грилиш
Игрок «Астон Виллы» получил удар от фаната «Бирмингема». А потом забил победный гол
Грилиш посвятил успех умершей бабушке. Его клубу осталась одна победа до АПЛ
Капитан «Астон Виллы» проиграл 20 матчей АПЛ подряд. Сегодня серию наконец-то прервали