Грилиш призвал оставаться дома, а сам попал в аварию после вечеринки
30 марта 2020, 10:37
Капитан «Астон Виллы» Джек Грилиш записал обращение для фанатов, где просил их оставаться дома из-за карантина во время пандемии коронавируса.
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Позже стало известно, что Грилиш попал в аварию и разбил свою машину около 8 часов утра, возвращаясь с вечеринки. «Шум прекращался только на короткое время, а так они тусовались всю ночь», – рассказывал очевидец. Машина Грилиша задела еще три припаркованных автомобиля.
В Великобритании на прошлой неделе ввели карантин. «Все британцы должны будут оставаться дома и выходить на улицу только в крайних случаях», – заявил премьер-министр Борис Джонсон.
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