«ПСЖ» выпустил футболки в знак медиков, борющихся с коронавирусом

27 марта 2020, 10:31

Клуб объявил, что на данный момент выпущены 1500 футболок – на них вместо титульного спонсора написано «Tous Unis» («Все едины»). «ПСЖ» ожидает, что на продажах этих маек заработает 200 тысяч евро – эту сумму потом передадут в клиники, где занимаются изучением коронавируса и борьбой с ним.

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