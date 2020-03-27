«ПСЖ» выпустил футболки в знак медиков, борющихся с коронавирусом
27 марта 2020, 10:31
Клуб объявил, что на данный момент выпущены 1500 футболок – на них вместо титульного спонсора написано «Tous Unis» («Все едины»). «ПСЖ» ожидает, что на продажах этих маек заработает 200 тысяч евро – эту сумму потом передадут в клиники, где занимаются изучением коронавируса и борьбой с ним.
Этот контент не поддерживается в AMP
{{^user.avatar_url}} {{user.firstLetter}} {{/user.avatar_url}}
{{createdAt}}
{{text}}
ответить