Обращение Владимира Путина к россиянам

25 марта 2020, 17:42

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Полную речь вы можете прочитать на сайте президента. Здесь краткие выводы из обращения Путина:

  • Голосование за поправки в конституции перенесли на поздние даты. Пока неизвестно, на какие.
  • Следующая рабочая неделя объявляется нерабочей – при этом сохраняется зарплата.
  • Все соцпособия и льготы, которые граждане должны получить в ближайшие 6 месяцев, будут автоматически продлены. Ветераны и труженики тыла получат выплаты в 75 и 50 тысяч рублей соответственно до майских праздников.
  • В ближайшие три месяца семьи с правом на материнский капитал будут получать по 5 тысяч рублей за каждого ребенка.
  • Пособие по безработице поднимут до МРОТ – 12,3 тысячи в месяц.
  • Малый и средний бизнес получит отсрочку по налогам за полгода. Также введены каникулы по кредитным и ипотечным займам.
Последнее о коронавирусе:
Хроника коронавируса на 1 июня: РПЛ возобновится 19 июня
Знаменитости, которые заболели коронавирусом