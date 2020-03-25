Месси пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом

25 марта 2020, 10:08

Деньги отправлены каталонской больнице Hospital Clinic, в которой принимают пациентов с коронавирусом и в которой изучают вирус.

«Лео Месси сделал пожертвование ради борьбы с вирусом. Мы благодарим Лео. Только вместе мы можем победить эту болезнь».

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Часть от этой суммы пойдет в каталонскую клинику, другую Месси отправит в аргентинские больницы. «Мы живем в непростое время. Мы все переживаем из-за того, что происходит. Но есть люди, которым точно хуже: они либо потеряли кого-то из близких, либо бьются с этой болезнью напрямую в медицинских центрах. Я хочу помочь им. Я посылаю им силы и терпение», – написал Месси в своем инстаграме.

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