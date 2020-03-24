На бой Хабиб – Фергюсон не допустят зрителей

Главный бой UFC 249 запланирован между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном – пока считается, что он состоится в срок.

Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что место уже определено, но публику не пустят: «Я знаю, где пройдет бой, но пока не готов рассказать об этом. Я много что знаю. Фанатов там не будет. Мероприятие будет закрытым».

Также Уайт отметил, что UFC 249 пройдет не по укороченной программе, а полностью – все запланированные поединки состоятся.

Проведение UFC 249 намечено на 18 апреля.