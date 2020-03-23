Асенсио выиграл турнир по FIFA 20, где соревновался с игроками команд Примеры

Примера провела официальный турнир по FIFA 20. Реальные футболисты играли за команды, которые они представляют в Испании. Марко Асенсио из «Реала» – победитель. В финале он выиграл у Айтора Руибаля («Леганес»). За четыре матча Асенсио пропустил только три гола, два из них пришлись на финал.

В турнире не участвовали игроки «Барселоны» и «Мальорки», потому что их спонсирует Konami (разработчик Pro Evolution Soccer). Все проходило с 20 по 22 марта. Вот полная сетка: