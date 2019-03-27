«Бавария» купила Люку Эрнандеса за 80 млн и побила рекорд Германии
27 марта 2019, 20:50
«Бавария» объявила о покупке чемпиона мира – новичком клуба станет французский защитник «Атлетико» Люка Эрнандес.
- Он будет играть за «Баварию» с лета 2019 года
- Контракт заключен на пять лет – до лета 2024-го
- «Бавария» заплатит за футболиста 80 млн евро. Это рекорд и для клуба, и для всего немецкого футбола
- При медобследовании было диагностирована травма связки колена, поэтому по согласованию с «Атлетико» Эрнандес будет прооперирован
Таким образом, на краях обороны «Бавария» со следующего сезона будут играть два чемпиона мира. В январе мюнхенский клуб сообщил о подписании контракта с Бенджамином Паваром.
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