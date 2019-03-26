Три цифры о том, как хороши лидеры Франции
26 марта 2019, 08:34
30
Мбаппе стал самым молодым французом, который сыграл 30 матчей за сборную. Ему всего 20 лет и три месяца. Он улучшил прошлый рекорд Карима Бензема на 2,5 года.
Кстати, Squawka подсчитала, что Мбаппе за карьеру делает результативное действие каждые 83,5 минут. В 169 матчах за клуб и сборную у него 91 гол + 48 ассистов.
35
Голов забил Жиру за сборную. Обошел в историческом рейтинге Трезеге. Теперь впереди у него только двое – Платини (41) и Анри (51).
Легендарный топ-5 теперь такой:
Анри (51)
Платини (41)
Жиру (35)
Трезеге (34)
Зидан (31)
100
Это проценты. Самюэль Умтити показал стопроцентную точность пасов в игре с Исландией. Плюс забил гол. Opta передает, что среди французов это рекорд десятилетия.
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