«Ювентус» проверил на коронавирус всех игроков и персонал. Больны лишь Матюиди, Ругани и Дибала
22 марта 2020, 15:36
При этом проверить всех игроков «Ювентусу» не удалось. Сами Хедира, Гонсало Игуаин, Миралем Пьянич и Криштиану Роналду уехали из Италии после того, как там началась эпидемия вируса. Медицинский штаб контактирует с ними и регулярно узнает их самочувствие. Они будут изолированы на 14 дней, когда вернутся в Италию.
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