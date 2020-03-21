ФИФА выпустила 79-минутный фильм о ЧМ-2018 в России

«Чемпионат мира по футболу в России был захватывающим от начала и до конца. В нем были бесчисленные моменты, которые запомнились каждому, кто любит красивую игру. Чтобы напомнить о них, предлагаем официальный фильм ЧМ-2018», – описание видео.

Фильм доступен на официальном канале ФИФА в ютубе.

ЧМ-2018 прошел в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. Сборная России добралась до четвертьфинала, Франция выиграла у Хорватии в финале и стала чемпионом мира.