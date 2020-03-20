Горецка и Киммих запустили сайт We Kick Corona. Так они призывают к пожертвованиям на борьбу с коронавирусом
20 марта 2020, 13:38
Футболисты «Баварии» уже потратили на борьбу с вирусом миллион евро (они перевели деньги благотворительным организациям). И с помощью новой платформы мотивируют и других игроков пожертвовать средства.
Слова Киммиха: «Поскольку здоровье имеет первостепенное значение, в настоящее время нам необходима солидарность в любых масштабах. Каждый может помочь».
«Мы победим коронавирус в команде! С We Kick Corona мы хотим помочь тем, кто уже помогает другим», – такое говорит Горецка.
Игроки анонсировали запуск платформы в своих соцсетях. Смысл тот же: оба призывают жертвовать деньги и выражают благодарность тем, кто помогает людям.
{{^user.avatar_url}} {{user.firstLetter}} {{/user.avatar_url}}
{{createdAt}}
{{text}}
ответить