Баскетболист «Бостона» Смарт заболел коронавирусом

«Бостон» сообщал, что в команде заболел один игрок (фамилия не называлась). Баскетболист Маркус Смарт позже сам подтвердил информацию о заболевании.

«Я проверялся пять дней назад. Результаты стали известны сегодня вечером – они были положительными. Я был на карантине с момента прохождения теста. COVID-19 должен восприниматься с высочайшей серьезностью. Я знаю, что это первый приоритет для наших экспертов в области здравоохранения, и мы должны пройти тестирование как можно скорее», – написал Смарт в твиттере.