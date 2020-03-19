«Сампдория» не сообщает о новых зараженных коронавирусом. Ее игрок сказал, что в клубе болеют 15 человек

На данный момент подтверждены шесть случаев заражения коронавирусом в «Сампдории»: Маноло Габбьядини, Альбин Экдаль, Антонино Ла Гумина, Мортен Торсби, Фабио Депаоли и Бартош Берешински. После этого «Сампдория» объявила, что больше не будет сообщать журналистам о новых заболевших игроках.

Но журналисты Sport.cz добрались до полузащитника Якуба Янкто, и он рассказал о ситуации в клубе:

«Вся моя семья заперта в квартире, и мы не можем никуда выйти. Это очень расстраивает.

Я был в прямом контакте с товарищами по команде, который сдали положительный на коронавирус тест. Сейчас в клубе 15 заболевших. Я сам не знаю, здоров я или нет. Но я чувствую себя хорошо и надеюсь, что у меня нет коронавируса.

Я стараюсь не думать об этом. Все, что я могу сделать, это следовать правилам, оставаясь дома».