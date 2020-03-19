«Фиорентина» объявила о сборе средств на борьбу с коронавирусом. В клубе 10 случаев заражения

«Мы должны быть осторожны с этой болезнью. Единственное, что мы можем сделать, это помочь тем, кто находится на передовой. Наша обязанность помочь тем, кто работает в больницах. У нас сейчас три сотрудника изолированы в больнице и еще один зараженный на дому, в общей сложности 8-10 случаев. Я бы хотел сейчас находиться во Флоренции, чтобы быть рядом с командой. Но, к сожалению, мне не разрешат въезд в страну».

Коммиссо объявил, что «Фиорентина» собирает деньги на борьбу с коронавирусом. Семья Коммиссо уже пожертвовала 250 тысяч евро. Коммиссо сообщил, что Франк Рибери перевел 50 тысяч, а за сутки быстро созданный фонд собрал 420 тысяч евро.