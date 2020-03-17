Прядкин единогласно выбран президентом РПЛ

Сергей Прядкин избран на новый пятилетний срок. На это время составили и план прогресса лиги:

Дальнейшее развитие и совершенствование соревновательного и медийного продуктов.

Маркетинговые инициативы, нацеленные на привлечение и цифровизацию аудитории.

Рост доходов от реализации коммерческих и медиа прав с учетом современных трендов.

Оптимизация системы корпоративного управления и организационной структуры.