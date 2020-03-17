Прядкин единогласно выбран президентом РПЛ
17 марта 2020, 13:08
Сергей Прядкин избран на новый пятилетний срок. На это время составили и план прогресса лиги:
- Дальнейшее развитие и совершенствование соревновательного и медийного продуктов.
- Маркетинговые инициативы, нацеленные на привлечение и цифровизацию аудитории.
- Рост доходов от реализации коммерческих и медиа прав с учетом современных трендов.
- Оптимизация системы корпоративного управления и организационной структуры.
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