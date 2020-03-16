Хонда дебютировал за «Ботафого» и забил 100-й гол в карьере
16 марта 2020, 10:17
Кейсуке Хонда реализовал пенальти в матче «Ботафого» и «Бангу» (Лига Кариока). Матч закончился вничью 1:1, Хонда открыл счет.
Это первый матч японского полузащитника за «Ботафого». За последний год он играл еще за два клуба – австралийский «Мельбурн Виктори» (до мая 2019) и голландский «Витесс» (осенью 2019).
Мяч за «Ботафого» стал для него 100-м в клубной карьере:
- 28 – за ЦСКА
- 26 – за «Венло»
- 13 – за «Пачуку» и «Нагою Грампус»
- 11 – за «Милан»
- 8 – за «Мельбурн»
- 1 – за «Ботафого».
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