Marca удалила новость про переоборудование отелей Роналду в больницы

15 марта 2020, 22:26

Сегодня мы писали, что Криштиану переоборудовал свои отели в больницы, в которых будут лечить зараженных коронавирусом. В материале мы ссылались на новость от испанской газеты Marca.

Похоже, что эта новость – все же фейк. Marca удалила ее, никак не прокомментировав это ни на сайте, ни в своих соцсетях. La Repubblica же пишет, что ее журналисты связались с людьми, близкими к семье Роналду, и те опровергли новость Marca.

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