Первый коронавирус в Бундеслиге – заболел защитник «Падерборна»
14 марта 2020, 01:00
Клуб Бундеслиги «Падерборн» сообщил, что его 20-летний защитник Лука Килиан заразился коронавирусом. Игрок был травмирован несколько недель, сейчас – сдал положительный тест.
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В субботу все представители клуба пройдут тестирование.
Это первый случай заражения игрока из клуба Бундеслиги. Ранее было известно о двух инфицированных футболистах «Ганновера» и заболевшем игроке «Нюрнберга».
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