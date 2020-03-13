Коронавирусом заразились четыре игрока «Сампдории» и футболист «Фиорентины»
13 марта 2020, 21:37
«Сампдория» сообщила, что положительный тест на коронавирус сдали четыре игрока клуба – Омар Колли, Альбин Экдаль, Антонино ла Гумина и Мортен Торсбю. Заболел и доктор команды Амедео Балдари.
Ранее болезнь обнаружили у Маноло Габбьядини.
В «Фиорентине» коронавирус диагностирован у Душана Влаховича.
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В Италии – 17,6 тысяч заболевания коронавирусом, число погибших – 1266. За одни последние сутки в стране умерло 250 человек.
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