В Санкт-Петербурге до конца апреля запрещены массовые мероприятия численностью более 1000 человек

13 марта 2020, 15:10
Maksim Konstantinov / Global Look Press

С 16 марта по 30 апреля власти Санкт-Петербурга не допустят проведения массовых мероприятий, в которых участвуют более тысячи человек. Также не рекомендовано посещать менее масштабные мероприятия. Причина – коронавирус.

За это время у «Зенита» запланировано два домашних матча – с «Крыльями Советов» (5 апреля) и «Сочи» (26 апреля). Предполагается, что дома пройдет и кубковый матч со «Спартаком» (23 апреля).

У хоккейного СКА – домашние матчи против «Йокерита» 17 и 19 марта.

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