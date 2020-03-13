Главный тренер «Арсенала» Микель Артета болен коронавирусом

13 марта 2020, 01:46

Клуб выпустил заявление на официальном сайте. Артета сдал положительный тест на COVID-19.  На карантин отправлены команда, тренерский штаб, другие работники и часть сотрудников академии, а база клуба пройдет санобработку. Представители  «Арсенала» также заявили, что ближайшие игры не состоятся, а клуб вычисляет всех людей, с которыми контактировал Артета в последнее время.

Сам Артета говорит, что сдал тест на коронавирус после плохого самочувствия. 

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