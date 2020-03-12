НБА официально остановила сезон. Коронавирус обнаружили у Руди Гобера

Сезон остановили за пару минут до матча «Юты» и «Оклахомы». На официальном сайте «Юты» рассказывают, что баскетболист команды сдал тест на коронавирус в качестве меры предосторожности. О предварительном положительном результате стало известно прямо перед игрой.

НБА и «Юта» в своих заявлениях не назвали имя заболевшего игрока. Его сообщил инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.