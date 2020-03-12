НБА официально остановила сезон. Коронавирус обнаружили у Руди Гобера

12 марта 2020, 09:51

Сезон остановили за пару минут до матча «Юты» и «Оклахомы». На официальном сайте «Юты» рассказывают, что баскетболист команды сдал тест на коронавирус в качестве меры предосторожности. О предварительном положительном результате стало известно прямо перед игрой.

НБА и «Юта» в своих заявлениях не назвали имя заболевшего игрока. Его сообщил инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Этот контент не поддерживается в AMP
Перейти на полную версию
Этот контент не поддерживается в AMP
Перейти на полную версию
Как коронавирус повлиял на спорт
Коронавирус в России: первые заболевшие, отдельная больница, проверки в аэропортах, запрет на мероприятия
Датский клуб закрыл на карантин из-за коронавируса топ-менеджеров и футболистов. Потому что на матч пришел один зараженный
Коронавирус вмешался и в матч Лиги чемпионов. «ПСЖ» и «Боруссия» сыграют без зрителей
Итальянские клубы теряют деньги из-за коронавируса: до 12 млн в месяц за матчи без зрителей + 10-20 млн на зарплаты без игр
Почему Италия – центр Европы по заражению коронавирусом
Коронавирус сломал футбол: чемпионаты на паузах, команды не прилетают на игры еврокубков