«Ливерпуль» впервые с 2006 года вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов

В сезоне-2004/2005 «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов.

Уже в следующем году команда вылетела в 1/8 финала, где проиграла «Бенфике». Общий счет матча – 3:0 в пользу соперника.

В сезоне-2018/19 «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов.

Следующий сезон – вылет в 1/8 финала турнира. Интересно, что на этой стадии покинули турнир оба финалиста предыдущего розыгрыша («Тоттенхэм» проиграл «РБ Лейпцигу»).