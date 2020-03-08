Месси – лучший бомбардир в истории топ-5 лиг. За последний год Роналду отбирал у него это звание

Гол в ворота «Реала Сосьедад» стал для Месси 438-м в чемпионате Испании. И это на 1 мяч больше, чем у его ближайшего преследователя – Криштиану Роналду. У Роналду 437 голов в 540 матчах.

А так выглядит бесконечная голевая гонка между Месси и Роналду: