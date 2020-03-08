Месси – лучший бомбардир в истории топ-5 лиг. За последний год Роналду отбирал у него это звание
08 марта 2020, 13:11
Гол в ворота «Реала Сосьедад» стал для Месси 438-м в чемпионате Испании. И это на 1 мяч больше, чем у его ближайшего преследователя – Криштиану Роналду. У Роналду 437 голов в 540 матчах.
А так выглядит бесконечная голевая гонка между Месси и Роналду:
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2 апреля 2019 года: Месси забивает 415-й гол и обгоняет Роналду.
2 февраля 2020 года: на счету Роналду 435 забитых мячей, он снова первый.
7 марта 2020 года: Месси забирает первую строчку у Роналду.
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