Российский вратарь Георгиев повторил рекорд «Рейнджерс», который держался 51 год

24 марта 2019, 11:29

«Рейнджерс» обыграли «Торонто» (2:1, ОТ), а в матче отметились сразу двое россиян. Павел Бучневич забросил 18-ю шайбу в сезоне, голкипер Александр Георгиев отразил 44 броска.

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Георгиева признали второй звездой матча, а количество спасений сделало его рекордсменом.

11 февраля Георгиев уже играл в матче с «Торонто» (4:1). Тогда он тоже пропустил одну шайбу, но сделал 55 сейвов.

С сезона-1967/68 вратари «Рейнджерс» не отбивали более 40 бросков в двух победных матчах против одного соперника за один год. 

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В этом сезоне Георгиев сыграл уже в 28 встречах, но только в одной из них не пропустил. 
 

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