Разница регулярки и плей-офф КХЛ – в матчах «Йокерита» и «Локомотива»
05 марта 2020, 23:16
«Йокерит» и «Локомотив» пока выдают самую странную серию в плей-офф Кубка Гагарина. Такого явного доминирования нет ни в одной паре. За три игры «Локомотив» забросил только одну шайбу. Разгромные результаты в пользу «Йокерита»:
- 6:0
- 5:1
- 3:0
Так было далеко не весь сезон. В регулярном чемпионате «Локомотив» выигрывал чаще, а разгромное поражение было только одно:
- «Локомотив» – «Йокерит» – 1:4
- «Йокерит» – «Локомотив» – 1:4
- «Йокерит» – «Локомотив» – 2:3 (бул)
- «Йокерит» – «Локомотив» – 4:5 (бул)
- «Локомотив» – «Йокерит» – 3:4 (ОТ)
- «Локомотив» – «Йокерит» – 5:0
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