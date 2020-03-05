Матч «Ювентуса» и «Интера» опять перенесли. 8 марта – окончательная дата

Запоминаем официальную дату матча: 8 марта 22:45 по московскому времени.

Изначально проведение матча планировали 1 марта. Потом его перенесли на 15 мая. Теперь снова передвинули, как и еще пять отложенных матчей из 26 тура Серии А.

«Ювентус» и «Интер» прямо сейчас идут на втором и третьем местах в турнирной таблице. «Лацио» – лидер.