«Ювентус» – «Интер» и еще 4 игры Серии А перенесены на май из-за коронавируса

29 февраля 2020, 14:41
ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Главный матч 26-го тура чемпионата Италии отменен.

По той же причине не состоятся и игры «Милан» – «Дженоа», «Парма» – СПАЛ, «Удинезе» – «Фиорентина» и «Сассуоло» – «Брешиа».

Ранее сообщалось, что все эти пять матчей пройдут в срок, но без зрителей.

Новая дата проведения этих матчей – 13 мая. Это между 36-м и 37-м турами Серии А.

На 13 мая был запланирован финал Кубка Италии. Он перенесен на неделю позже – 20 мая.

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